Новый график движения транспорта в Днепропетровской области введен из-за проведения масштабных ремонтных работ на элементах городской инфраструктуры.

В рамках нового движения в Днепропетровской области временно изменен маршрут движения одного из автобусных направлений в городе Каменское из-за ремонтных работ по улице Медицинской, передает Politeka.

Работы проводит АО «Днепровская ТЭЦ» НАК «Нафтогаз», в связи с чем транспортное сообщение было скорректировано.

Как сообщили в КП "Транспорт", новая схема начала действовать с 8 июля. На период проведения ремонта автобусы, направляющиеся в сторону левобережной части города, будут курсировать по альтернативному маршруту.

Объезд организован через проспект Возрождения, улицу Медицинскую, улицу Любомировскую, улицу Галины Романовой и проспект Шевченко. После прохождения этого участка транспорт продолжает движение по обычному направлению.

По информации коммунального предприятия, временная схема перевозок будет ориентировочно действовать в течение двух недель. После завершения ремонтных работ автобусы вернутся к стандартному маршруту.

В КП «Транспорт» призывают жителей заранее учитывать изменения при планировании поездок по городу и следить за официальными сообщениями о дальнейшей работе общественного транспорта.

Напомним, ранее произошло подорожание проезда в Днепропетровской области, касающееся автобусных маршрутов между Каменским и облцентром.

Удорожание проезда в Днепропетровской области касается рейсов № 100, курсирующих от железнодорожного вокзала Каменского до Днепра, и № 215 в обратном направлении, которые обслуживает перевозчик «Интерспецмаркет».

Стоимость поездки на этих маршрутах выросла с 70 грн до 80 грн. Таким образом, пассажирам придется платить больше одной поездки.

Источник: КП "Транспорт"

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