Дефіцит продуктів у Одеській області пов'язаний із завершенням реалізації торішнього врожаю та поступовим зникненням перехідних запасів.

Дефіцит продуктів у Одеській області дедалі більше позначається на ринку овочів через стрімке скорочення запасів торішньої моркви, передає видання Politeka.

Це вже вплинуло на вибір у магазинах і відобразилося на вартості продукції.

За результатами моніторингу, виробники реалізують залишки минулорічного врожаю по 13–20 гривень за кілограм. Такий ціновий діапазон свідчить про поступове вичерпання складських резервів.

Учасники галузі повідомляють, що доступних партій стає дедалі менше. Одночасно гуртові покупці та великі торговельні мережі активніше формують закупівлі, тому продукцію швидко розбирають.

Фермерські господарства зазначають, що більшість сховищ майже спорожніла. Через скорочення пропозиції ринок гостріше реагує навіть на незначне зростання попиту.

На думку аналітиків, Дефіцит продуктів у Одеській області пов'язаний із завершенням реалізації торішнього врожаю та поступовим зникненням перехідних запасів, які раніше стримували підвищення цін.

Попри нинішню ситуацію, морква поки коштує дешевше, ніж за аналогічний період минулого року. Експерти пояснюють це достатніми обсягами, сформованими на початку сезону.

Фахівці прогнозують, що найближчими тижнями істотних коливань може не відбутися. Подальший розвиток залежатиме від темпів надходження нового врожаю, логістики та швидкості поповнення торговельних полиць свіжою продукцією.

Варто зауважити, що аналітики також зазначають, що зі збільшенням пропозиції нового врожаю цінова ситуація на овочевому ринку має поступово стабілізуватися.

Джерело: east-fruit

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