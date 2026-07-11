Енергетики рекомендують заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла у Чернігівській області на 12 липня.

Вводяться графіки відключення світла, що триватимуть у Чернігівській області в неділю через заплановані роботи на 12 липня, пише Politeka.net.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 12 липня вводяться в межах планового технічного обслуговування електромереж. Фахівці енергетичної компанії проводитимуть комплекс робіт, спрямованих на підвищення стабільності електропостачання.

Знеструмлення охоплять Сновськ. Вони будуть діяти з 8 до 20 години, проте торкнуться тільки будинків, що знаходяться за наступними адресами:

2-й Свободи — 1, 1а, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

3-й Свободи — 1, 2, 3

Б. Хмельницького — 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 125, 127, 127а, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 139, 141, 143

Віктора Максименка — 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90а, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 150, 155, 157, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172

Героїв Сновщини — 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66а, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 79а, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92а, 92б, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105а, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115а, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 127а, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 155, 157, 159, 161, 164, 165, 167, 169

Зелена — 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51а, 52

Корольова — 1б, 1в, 1г

Леоніда Каденюка — 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 98, 100

Партизанська — 83а

Перемоги — 6, 36, 42

Садова — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Свободи — 52а, 54, 56, 56а, 58, 60, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 70, 72, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 79, 79а, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94А, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102а, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 135а, 137, 137а, 139, 141, 143, 143а, 145

Також 12 липня ремонтні роботи проводитимуться у місті Новгород-Сіверський. Там відключення електропостачання триватиме з 08:00 до 20:00, а тимчасові обмеження стосуватимуться будинків за адресою:

Іллі Буяльського — 13а, 29а

М. В. Гоголя — 30, 32, 33, 33а, 33в, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53

Михайла Максимовича — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 58а, 58б, 59, 60, 60а, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 73а

Садова — 2б

Ушинського — 16

У населеному пункті Бахмач знеструмлення триватиме з 08:00 до 20:00, а без світла тимчасово залишаться споживачі на вулицях:

1 9-го Вересня — 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27

1-й Мистецький — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14

1-й Парковий — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

1-й Південний — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

2 9-го Вересня — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13

2-й Мистецький — 2, 4

2-й Олександра Ковтуна — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

2-й Парковий — 1, 1А, 2а, 3, 4, 6

3 9-го Вересня — 2, 4

9 Вересня — 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30

Даньківський шлях — 2, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47Б, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 64/1, 66

Левка Симиренка — 7, 8, 9, 9А, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 19, 20, 20А, 22

Мистецька — 9А, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Паркова — 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 36

Південна — 20, 22, 23, 23а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 43, 45, 47

Терещенківська — 1, 3, 3А, 5.

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