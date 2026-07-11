Мешканцям рекомендують заздалегідь підготуватися до планових графіків відключення світла у Миколаївській області на 12 липня.

Українцям показали, якими будуть недільні графіки відключення світла у Миколаївській області на 12 липня, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 12 липня введено через планові роботи. Проведення таких профілактичних заходів дозволяє підвищити якість електропостачання та зменшити ризик незапланованих відключень. Саме тому мешканцям області рекомендують заздалегідь підготуватися до тимчасової відсутності електроенергії.

За інформацією АТ «Миколаївобленерго», 12 липня з 08:00 до 17:00 ремонтні бригади працюватимуть у селі Врадіївка. На період виконання технічних робіт графіки відключення світла у Миколаївській області торкнуться мешканців, які проживають за такими адресами:

Академіка Амосова — 38

Армійська — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52

Нова — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27

Січових Стрільців — 2

Травнева — 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 49, 51, 53А, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 87

Також планові роботи проводитимуться у селі Новоолексіївка. Тут тимчасові обмеження електропостачання також діятимуть з 08:00 до 17:00. На час ремонту без електроенергії залишаться споживачі, які мешкають за такими адресами:

Польова — 1, 5, 7, 9, 11, 12, 23, 27, 29, 41, 43

Садова — 4, 11, 13, 14, 16, 25

Степова — 4А, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22А, 27, 30, 33, 34, 35, 37

Шкільна — 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 39, 42, 43, 47.

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