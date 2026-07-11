Жителям рекомендуют заранее подготовиться к плановым графикам отключения света в Николаевской области на 12 июля.

Украинцам показали, какие будут воскресные графики отключения света в Николаевской области на 12 июля, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Николаевской области на 12 июля введены из-за плановых работ. Проведение таких профилактических мероприятий позволяет повысить качество электроснабжения и снизить риск незапланированных отключений. Поэтому жителям области рекомендуют заранее подготовиться к временному отсутствию электроэнергии.

По информации АО «Николаевоблэнерго», 12 июля с 08:00 до 17:00 ремонтные бригады будут работать в селе Врадиивка. На период выполнения технических работ графики отключения света в Николаевской области коснутся жителей, проживающих по следующим адресам:

Академика Амосова — 38

Армийська — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52

Нова — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27

Сичовых Стрильцив — 2

Травнева — 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 49, 51, 53А, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 87

Также плановые работы будут проводиться в селе Новоилексиивка. Здесь временные ограничения электроснабжения также будут действовать с 08:00 до 17:00. На время ремонта без электроэнергии останутся потребители, проживающие по следующим адресам:

Польова — 1, 5, 7, 9, 11, 12, 23, 27, 29, 41, 43

Садова — 4, 11, 13, 14, 16, 25

Степова — 4А, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22А, 27, 30, 33, 34, 35, 37

Шкильна — 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 39, 42, 43, 47.

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