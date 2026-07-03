У разі затвердження підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькому може вплинути на кінцеву вартість рахунків для споживачів.

У Хмельницькому розглядають підвищення тарифів на комунальні послуги в Хмельницькому, передає Politeka.

«Хмельницькводоканал» готує оновлені розрахунки для водопостачання та водовідведення.

Підприємство повідомляє про коригування через зростання собівартості. Основний тиск створюють витрати на електроенергію, пальне та обслуговування технічного парку. Оновлення тарифної моделі нині перебуває на етапі підготовки.

За даними міських структур, востаннє регулятор змінював розцінки у 2022 році. Відтоді діючі показники залишалися стабільними, попри збільшення витрат. У результаті накопичилися фінансові розриви між фактичними витратами та оплатою послуг.

Окремо зазначається, що підприємство працює в умовах значної заборгованості. Сума різниці в тарифах із державним бюджетом сягає близько 265 млн грн. Частина боргу сформувалася протягом останніх років через утримання чинних ставок.

У міській інфраструктурній службі підкреслюють: нинішній рівень оплати не покриває повної вартості виробничого циклу. Через це виникають труднощі з модернізацією мереж та своєчасним оновленням обладнання.

За словами представників споживчої сфери, ситуація має загальнонаціональний характер, адже перегляд вартості послуг відбувається одразу в кількох містах країни.

Наразі базові тарифи для населення залишаються на рівні 14,17 грн за кубометр води та 13,22 грн за водовідведення. Нові розрахунки поки не оприлюднені, їх узгодження триває.

Фінальне рішення ще не ухвалене, однак у разі затвердження підвищення тарифів на комунальні послуги в Хмельницькому може вплинути на кінцеву вартість рахунків для споживачів після завершення погоджувальних процедур.

Джерело: ye.ua

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