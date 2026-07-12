Повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницком связано с изменением механизма регулирования.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницком может быть введено уже с 15 июля, если соответствующий проект решения поддержит исполнительный комитет городского совета, передает издание Politeka.

Документ предусматривает обновление стоимости централизованного водоснабжения и водоотвода.

Согласно проекту, тариф на водоснабжение будет составлять 24,06 гривны за кубометр без НДС, а на водоотвод — 24,16 гривны . Для населения после начисления налога цена может составить 28,87 грн и 28,99 грн соответственно.

При рассмотрении документа исполнительный комитет предложил несколько более низкие показатели, чем просило коммунальное предприятие. Стоимость водоснабжения снизили на две копейки, а водоотвод — на три.

В городских властях отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницком связано с изменением механизма регулирования. Ранее цены устанавливала НКРЭКУ, однако после законодательных изменений такие полномочия передали органам местного самоуправления.

В КП «Хмельницкводоканал» объясняют необходимость корректировки ростом затрат на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, оплату труда и налоговые вычеты. На предприятии отмечают, что действующие расценки больше не соответствуют фактической себестоимости услуг.

Окончательное решение о новых расценках будет принято после голосования исполнительного комитета. Если документ будет поддержан, обновленные тарифы начнут действовать с 15 июля 2026 года.

Окончательный размер оплаты станет известен по завершении процедуры рассмотрения и официального обнародования решения исполнительного комитета.

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