Українців попередили про тривалі та планові графіки відключення світла у Вінницькій області на 10 липня.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 10 липня носять плановий характер та триватимуть через планові роботи, пише Politeka.net.

Такі роботи є плановими та виконуються відповідно до затвердженого графіка. Їхня головна мета — забезпечити стабільну роботу енергосистеми міста, зменшити ризик аварійних відключень, особливо в періоди підвищеного навантаження, а також підготувати електромережі до подальшої безпечної експлуатації.

За інформацією АТ «Вінницяобленерго», графіки відключення світла у Вінницькій області на 10 липня триватимуть в частині села Браїлів. З 09:00 до 17:00 знеструмленими лишаться такі адреси:

Залізничний, 4

Першотравнева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 47, 63, 65

Центральна: 10

Також знеструмлення триватимуть з 09:00 до 17:00 години у селі Голубівка. Проте обмеження електрики будуть тільки за окремими адресами:

Квітнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12

Профілактичні заходи проводитимуться у селі Кудіївці. Тут планові відключення електроенергії також триватимуть з 09:00 до 17:00. На час виконання технічного обслуговування без світла тимчасово залишаться мешканці будинків, розташованих за визначеними адресами:

Б. Хмельницького — 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 15, 502

Горького — 2, 5, 6, 7, 8, 8/1, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 501

Жовтнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/1, 12, 1/13, 14, 14/1, 15, 17, 17/1, 18, 18/1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/1, 27, 28, 29, 30, 31, 31/1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 50, 503

Козацька — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/1

Л. Українки — 1, 2, 3, 4, 4Н, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/1, 11, 12, 13, 14, 14/2, 14/5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/1, 24, 25, 25/1, 26, 26А, 27, 27/1, 29, 38, 45, 503

Паркова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31/1, 32, 33, 33/1, 34, 35, 35/1, 66, 502

Пирогової М. — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40/1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 71, 502, 506

Польова — 1

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/1, 16А, 19, 19/1, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52/1, 53, 54, 55, 56, 97, 502, 502А.

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