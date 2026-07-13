В то же время, подорожание проезда в Николаевской области называют вынужденным решением.

Подорожание проезда в Николаевской области официально вступило в силу в Вознесенске, где с 1 июля ввели новые тарифы на автобусных маршрутах, сообщает Politeka.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета.

Теперь полная стоимость одной поездки составляет 20 гривен. Для пассажиров, пользующихся льготами, оставили специальную оплату на уровне 10 гривен. Остальные условия перевозок для этой категории не изменились.

В городской администрации объяснили пересмотр расценок ростом расходов транспортных предприятий. Наибольшее влияние на себестоимость оказывают более дорогое горючее, запасные части, техническое обслуживание автобусов, а также увеличение расходов на оплату труда водителей и персонала.

Чиновники отмечают, что принятые изменения позволят поддерживать надлежащее техническое состояние подвижного состава, обеспечивать регулярное курсирование маршрутов и повышать надежность пассажирских перевозок.

В то же время, подорожание проезда в Николаевской области называют вынужденным решением, направленным на компенсацию эксплуатационных расходов и сохранение стабильной работы общественного транспорта.

Новые тарифы официально действуют с 1 июля 2026 года. Если экономические условия будут изменяться и дальше, вопросы стоимости перевозок могут повторно вынести на рассмотрение исполнительного комитета.

Жителям рекомендуют заранее уточнять актуальную оплату на нужном маршруте во избежание недоразумений во время поездки.

Кроме того, в Николаевской области подорожание коснулось также продуктов питания.

Также следует отметить, что, по словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, за последний период существенно подорожали горючее, логистические услуги, агрохимия и другие ресурсы, необходимые для работы агросектора. Это формирует дополнительное давление на производителей и переработчиков.

Источник: Суспільне

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