Дефицит в Одесской области может сказаться на рынке гречихи из-за сокращения урожая и уменьшения посевных площадей, что уже влияет на динамику цен, сообщает Politeka.

Аналитики прогнозируют дальнейшее подорожание крупы в ближайшие месяцы. Если сегодняшняя тенденция сохранится, осенью покупатели могут столкнуться с очередным пересмотром стоимости.

Весной средняя цена килограмма гречихи составляла примерно 53 гривны, тогда как в июне показатель вырос до 75 гривен. По оценкам экспертов, к осени возможен дополнительный рост еще на 10–14%.

Среди главных причин специалисты называют последствия войны, более дорогое горючее, меньшие площади под культурой, более слабый урожай, а также более активный спрос со стороны населения, формирующего запасы товаров длительного хранения.

Эксперты отмечают, что Дефицит в Одесской области способен усилиться из-за необходимости наращивания импорта. По их словам, внутреннего производства недостаточно для полного покрытия потребностей, поэтому поставки могут поступать из Казахстана, Китая и стран Европейского Союза.

В то же время, украинские ученые продолжают работать над новыми сортами. Одним из перспективных считается «Медовая», созданная в Полтавском государственном аграрном университете, которая при благоприятных условиях демонстрирует высокую урожайность.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от погодных условий, результатов жатвы, объемов производства и стабильности внешних поставок.

Также стоит отметить, что специалисты советуют украинцам следить за ситуацией на рынке, ведь ценовая динамика может меняться в зависимости от нового урожая.

Источник: molbuk

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