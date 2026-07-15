Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области доступно в нескольких локациях.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области остается доступным благодаря предложениям от владельцев частных домов, которые готовы временно приютить людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, передает издание Politeka.

Один из вариантов предлагается в селе Потоки Жмеринского района. Для проживания доступен дом с четырьмя комнатами, рассчитанный примерно на пять человек. Дом оборудован печным отоплением, имеет колодец, хозяйственные помещения, погреб, огород и фруктовый сад. В то же время, централизованных сетей воды и газа там нет. Владельцы просят поддерживать чистоту и бережно относиться к имуществу.

Еще одну возможность предлагают в Виннице. Бесплатно поселиться может женщина вместе с ребенком при соблюдении договоренностей с хозяевами.

Также бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области доступно в селе Гоноровка Ямпольского района. Там для семьи подготовили дом с четырьмя комнатами, печным отоплением, водоснабжением, гаражом и земельным участком площадью около 30 соток. Санузел расположен во дворе.

Специалисты отмечают, что условия могут отличаться в зависимости от конкретного адреса. Перед переездом рекомендуется уточнить все детали, а также убедиться, что объявление остается актуальным.

Поскольку перечень доступных вариантов регулярно обновляется, переселенцам советуют не тянуть с обращением к владельцам. Некоторые дома находят новых жителей в течение короткого времени.

Актуальные предложения появляются регулярно, поэтому следует периодически проверять обновления на специализированных платформах.

Источник: Допомагай

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