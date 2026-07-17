Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області розподіляють через місцеві партнерські організації.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області продовжують видавати в межах гуманітарної програми, яку реалізує Всесвітня продовольча програма ООН разом із партнерськими організаціями, передає Politeka.

Ініціатива спрямована на підтримку людей, які потребують додаткової соціальної допомоги.

Продовольчі набори формують таким чином, щоб забезпечити базові харчові потреби приблизно на один місяць. До комплектів входять товари тривалого зберігання, здатні покрити значну частину добової потреби в калоріях.

Отримувачам видають борошно, гречку, пшоно, вівсяні пластівці, макаронні вироби, соняшникову олію, цукор, сіль, а також м'ясні та бобові консерви. Такий перелік дає змогу зберігати запаси без спеціальних умов.

Водночас Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області розподіляють через місцеві партнерські організації. Одним із координаторів залишається благодійна організація ADRA, яка забезпечує логістику, організовує видачу та координує взаємодію з одержувачами.

Гуманітарний проєкт також охоплює Херсонську, Дніпропетровську, Запорізьку, Донецьку й Харківську області. Порядок надання підтримки визначають залежно від потреб конкретної громади, кількості звернень і доступного ресурсу.

У різних населених пунктах можуть діяти окремі правила отримання. Для частини громад допомога доступна ширшому колу жителів, тоді як в інших застосовують визначені критерії соціальної вразливості.

Щоб дізнатися графік видачі, перелік необхідних документів або інші деталі, рекомендують звертатися на гарячу лінію чи до місцевих координаторів. Інформацію про подальші зміни або розширення програми обіцяють публікувати через офіційні канали.

Джерело: ВПП ООН

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