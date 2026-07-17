Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области распределяют через местные партнерские организации.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области продолжают издавать в рамках гуманитарной программы, реализуемой Всемирной продовольственной программой ООН вместе с партнерскими организациями, передает Politeka.

Инициатива направлена ​​на поддержку людей, нуждающихся в дополнительной социальной помощи.

Продовольственные наборы формируют таким образом, чтобы обеспечить базовые потребности питания примерно на один месяц. В комплекты входят товары длительного хранения, способные покрыть значительную часть суточной потребности в калориях.

Получателям выдают муку, гречку, пшено, овсяные хлопья, макаронные изделия, подсолнечное масло, сахар, соль, а также мясные и бобовые консервы. Такой список позволяет хранить запасы без специальных условий.

В то же время Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области распределяют через местные партнерские организации. Одним из координаторов остается благотворительная организация ADRA, которая обеспечивает логистику, организует выдачу и координирует взаимодействие с получателями.

Гуманитарный проект также включает Херсонскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Донецкую и Харьковскую области. Порядок оказания поддержки определяется в зависимости от потребностей конкретной общины, количества обращений и доступного ресурса.

В разных населённых пунктах могут действовать отдельные правила получения. Для части общин помощь доступна более широкому кругу жителей, в то время как в других применяют определенные критерии социальной уязвимости.

Чтобы узнать график выдачи, перечень необходимых документов или другие детали, рекомендуется обращаться на горячую линию или к местным координаторам. Информацию о дальнейших изменениях или расширении программы обещают публиковать через официальные каналы.

Джерело: ВПП ООН

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