Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко розповів, що активізувався процес щодо ухвалення законопроєкту Ліндсі Грема, і пояснив, як ці санкції вдарять по кремлю, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Трамп не відкинув цього (ред. – ухвалення законопроєкту Ліндсі Грема) і сказав, що туди треба додати ще Іран. Ми не проти, давайте додавати, давайте спільно боротися, це наш спільний противник, як би там не було, і посилювати санкції», – зазначає Олександр Мусієнко.

Також експерт нагадує, що законопроєкт Ліндсі Грема про пекельні санкції змінився, спершу там передбачались тарифи у розмірі 500% для країн, які купують російську нафту і газ. Тепер же, розповідає він, йдеться про тарифи у розмірі 100% і про те, що президент США може скасовувати чи обмежувати санкції, якщо це в інтересах США. Тобто, пояснює експерт, ось така конфігурація пропонується, що Конгрес ухвалить закон, а далі це вже будуть виконавчі укази американського президента.

«Але якщо це буде запроваджено, якщо Трамп зважиться, то це буде удар по росії у будь-якому разі, тому що законопроєкт пропонує під санкції пустити практично весь тіньовий флот рф, посилити санкції проти банківської та фінансової систем і додати нові галузі до цього, криптобіржі, там дуже багато чого. Тобто, безумовно, це буде удар по російській економіці. І це зараз потрібно робити», – розповідає Олександр Мусієнко.

Також, зауважує він, важливо зберегти динаміку після саміту НАТО, після зустрічі Коаліції охочих у Парижі, де було ухвалено багато рішень, де Україні дали ліцензії на виробництво ракет до ППО, де презентували програму антибалістичного проєкту Freya. Також важливо, додає експерт, щоб ЄС все ж таки ухвалив 21-ий пакет санкції проти росії, і було би добре, якби він був синхронізований із ухваленням законопроєкту Ліндсі Грема, тоді це був би дуже потужний удар.

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