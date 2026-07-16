Політолог Руслан Бортник прокоментував інформацію у ЗМІ про те, що нещодавно з москви до Тегерану прилетів спецборт Ту-214ПУ, а далі полетів до Пекіна, і пояснив, що це може означати, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами експерта, це дуже цікавий борт, фактично літаючий спецзв'язок, і тут можливі два ключові трактування. Перша версія, розповідає він, полягає в тому, що цей борт привіз когось важливого, хто вів переговори з іранським керівництвом, але всі ключові особи в росії були вдома, тож це малоймовірно.

«Вірогідніший інший варіант, що цей борт просто привіз слухавку, телефонну слухавку, телефонний автомат. Він привіз спеціальну апаратуру закритого зв'язку, якою іранське керівництво могло спокійно поговорити з російським керівництвом. Потім він полетів назад не до росії, а полетів до Китаю, а це означає, що спецзв'язок для комунікації з Іраном повезли і до Китаю», – пояснює Руслан Бортник.

Очевидно, розмірковує він, йдуть якісь консультації у трикутнику Іран-росія-Китай, і ці консультації йдуть на тлі нової фази бойових дій між США та Іраном. І очевидно, констатує експерт, що росія та Китай не збираються здавати Іран, вони нададуть йому допомогу, яка виснажує Трампа, яка підвісила Трампа, яка впливає на перебіг виборів у США, і таким чином можна впливати на взагалі позицію США.

«І ситуація на Близькому Сході продовжує йти за поганим сценарієм, до надання повноцінної військово-технічної допомоги з боку Китаю та росії, що вже раніше йшло для того, щоб вони боролися зі США. Це зараз вигідно і для Китаю, тому що США застрягли і не вистачає ресурсів для боротьби з Китаєм. І для росії, тому що росія може іранським прийомом шантажувати США в ситуації щодо Україні», – підсумовує Руслан Бортник.

Як повідомляла Politeka, Бортник пояснив, що смерть Ліндсі Грема має більше інформаційно-політичний ефект, ніж реальний вплив.

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