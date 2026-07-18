Подорожчання проїзду в Миколаївській області офіційно набуло чинності у Вознесенську, де з 1 липня почали діяти нові тарифи на користування міськими автобусами, повідомляє Politeka.net.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Вознесенської міської ради. Оновлені розцінки вже застосовуються на всіх автобусних маршрутах громади.

Згідно з новими тарифами, вартість однієї поїздки для більшості пасажирів становить 20 гривень. Для громадян, які користуються пільгами, збережено окрему оплату — 10 гривень.

У міській владі пояснили, що перегляд вартості перевезень став необхідним через зростання витрат перевізників. Серед головних причин називають подорожчання пального, запасних частин, ремонтів, технічного обслуговування автобусів, а також збільшення витрат на оплату праці персоналу.

Водночас подорожчання проїзду в Миколаївській області посадовці пов'язують із необхідністю забезпечити стабільну роботу громадського транспорту. За їхніми словами, оновлені тарифи мають допомогти перевізникам підтримувати рухомий склад у належному технічному стані, своєчасно виконувати ремонти та уникати скорочення маршрутів.

У громаді наголошують, що нові розцінки діють із 1 липня 2026 року. Якщо витрати на перевезення й надалі зростатимуть, питання перегляду тарифів можуть повторно винести на розгляд виконавчого комітету.

Мешканцям рекомендують перед поїздкою уточнювати актуальну вартість проїзду на потрібному маршруті, щоб уникнути непорозумінь під час посадки. У міській раді також підкреслюють, що стабільне фінансування перевезень є важливою умовою для збереження регулярного транспортного сполучення та безперебійного обслуговування пасажирів.

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