Подорожание проезда в Николаевской области должностные лица связывают с необходимостью обеспечить стабильную работу общественного транспорта.

Подорожание проезда в Николаевской области официально вступило в силу в Вознесенске, где с 1 июля начали действовать новые тарифы на пользование городскими автобусами, сообщает Politeka.net.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Вознесенского городского совета . Обновленные цены уже применяются на всех автобусных маршрутах общины.

Согласно новым тарифам стоимость одной поездки для большинства пассажиров составляет 20 гривен. Для граждан, пользующихся льготами, сохранена отдельная оплата — 10 гривен.

В городских властях объяснили, что пересмотр стоимости перевозок стал необходим из-за роста расходов перевозчиков. Среди главных причин называют удорожание горючего, запасных частей, ремонтов, технического обслуживания автобусов, а также увеличение расходов на оплату труда персонала.

В то же время, подорожание проезда в Николаевской области должностные лица связывают с необходимостью обеспечить стабильную работу общественного транспорта. По их словам, обновленные тарифы должны помочь перевозчикам поддерживать подвижной состав в надлежащем техническом состоянии, своевременно выполнять ремонты и избегать сокращения маршрутов.

В обществе подчеркивают, что новые расценки действуют с 1 июля 2026 года. Если расходы на перевозку продолжат расти, вопросы пересмотра тарифов могут повторно вынести на рассмотрение исполнительного комитета.

Жителям рекомендуют перед поездкой уточнять актуальную стоимость проезда на нужном маршруте во избежание недоразумений при посадке. В городском совете также подчеркивают, что стабильное финансирование перевозок является важным условием сохранения регулярного транспортного сообщения и бесперебойного обслуживания пассажиров.

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