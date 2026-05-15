Подорожчання хліба в Чернігівській області фіксується у всіх ключових сегментах хлібо-булочної продукції, де протягом квітня–травня 2026 року зросли ціни на пшеничний, житній хліб і батон, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Найбільш помітна зміна спостерігається у пшеничному хлібі «Цар Хліб» нарізка (600 г). Його середня ціна піднялася до 55,12 грн, тоді як у квітні становила 50,71 грн. Динаміка денних показників показує перехід на новий рівень уже з середини травня, коли вартість закріпилася вище 55 грн. За місяць приріст склав 5,62 грн, що є суттєвим для базового продукту щоденного попиту.

Батон «Київський Нарізний» демонструє більш помірну, але стабільну висхідну траєкторію. Середній рівень зріс із 39,93 до 40,93 грн за 500 г. У різних торгових мережах зафіксовано невеликі коливання — від 40,46 до 41,40 грн, що свідчить про незначні відмінності в націнках та логістиці постачання. За місяць додалося близько 1 грн, однак тенденція залишається висхідною.

Житній хліб «Столичний» (950 г) також демонструє підвищення. Середня ціна збільшилася з 49,85 до 51,00 грн. Попри відносно невеликий приріст у 2,30 грн, ринок фіксує поступове вирівнювання вартості до рівня понад 50 грн, який утримується протягом останніх тижнів без суттєвих знижень.

У підсумку Подорожчання хліба в Чернігівській області охоплює всі основні види продукції, формуючи єдиний тренд зростання у сегменті щоденного споживання.

Аналітики пояснюють такі зміни комплексом факторів — від вартості сировини та енергоносіїв до витрат на логістику й виробництво, що поступово впливають на кінцеву роздрібну ціну в торгових мережах.

Останні новини України:



Нагадаємо Politeka писала, Безоплатні послуги і не тільки: як можна отримати гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Чернігівській області.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: які виплати отримають українці у травні 2026 року.

Як повідомляла Politeka, Де платять до 55 тисяч гривень: робота для пенсіонерів у Чернігівській області.