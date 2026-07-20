Оренда квартир в Дніпрі цілком доступна за низькою ціною, є декілька цікавих варіантів.

Дніпро пропонує нові бюджетні варіанти житла, адже квартири в оренду зараз доступна за ціною від 5 тисяч гривень на місяць, а серед оголошень є кілька пропозицій у різних районах міста, передає Politeka.

Найдешевший варіант коштує 5000 гривень. Йдеться про смарт-житло площею 23 квадратні метри неподалік авторинку та кінцевої зупинки 12-го трамвая. Помешкання розраховане на одну людину або пару без дітей і домашніх тварин. Усередині є меблі, пральна машина, холодильник, варильна панель та електрочайник.

Ще одна пропозиція передбачає однокімнатне помешкання на проспекті Івана Мазепи за 5500 гривень. Оселя розташована на третьому поверсі триповерхового будинку. Власник дозволяє проживання з котом або невеликим собакою. Поруч працюють супермаркети, ринок, навчальні заклади та зупинки громадського транспорту.

Також оренда доступна на вулиці Володимира Антоновича. За проживання просять 6000 гривень. Житло знаходиться на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку, обладнане необхідними меблями, побутовою технікою та має підключений інтернет.

Водночас Дніпро пропонує кілька бюджетних варіантів для тих, хто шукає власне житло. Перед заселенням варто уточнити всі умови, адже кожна квартира має індивідуальні вимоги щодо проживання та оплати.

Фахівці радять уважно перевіряти стан помешкання, перелік техніки й додаткові платежі перед укладанням договору.

Ринок оренди залишається динамічним, тому вигідні пропозиції можуть швидко знаходити нових орендарів.

Експерти рекомендують не зволікати з переглядом, якщо обраний варіант відповідає вашим потребам.

Джерело: olx.ua

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