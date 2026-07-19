Графіки відключення світла будуть діяти за окремими адресами у Вінницькій області та заплановані на тиждень з 20 по 26 липня.

Українцям показали планові графіки відключення світла у Вінницькій області на тиждень з 20 по 26 липня, повідомляє Politeka.net.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на тиждень з 20 по 26 липня вводять через планові та профілактичні роботи. Під час них фахівці перевірятимуть стан мереж, ремонтуватимуть окремі ділянки, замінюватимуть зношене обладнання та виконуватимуть інші заходи, спрямовані на підвищення надійності електропостачання й недопущення аварійних ситуацій у майбутньому.

На сайті «Вінницяобленерго» попередили, що 21.07.2026 року з 09:00–17:00 години не буде електрики в селі Леляк. Знеструмленими залишать наступні адреси:

Вербівська — 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 35, 37, 39, 500

Західна — 1, 3, 4, 5, 78

Північна — 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73А, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 83Б, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 129А, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 501

22.07.2026 року з 09:00–17:00 години під відключення потраплять будинки в селі Біликівці, розташовані на вулицях:

Долинна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 30, 31

Кармалюка — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24, 28, 29, 30, 31

Кармалюківська — 6, 15

Кругова — 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21

Лісова — 1, 2, 3, 3А, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Лісок — 23

Молодіжна — 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25

Сьомацька — 2

Центральна — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 42

Шевченка — 1, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28

Шкільна — 1, 1/2, 2, 2/3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

За інформацією, оприлюдненою на сайті «Вінницяобленерго», 23.07.2026 року планові роботи проводитимуться з 09:00 до 17:00 у Жмеринка. На час виконання технічних заходів електропостачання тимчасово припинять на вулицях:

Княгині Ольги — 120, 126, 128, 130, 132, 134, 134А, 136, 138, 138А, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170А, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 207, 209

Кобзарів — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19

Олександра Довженка — 17, 19

24.07.2026 року відключення електроенергії заплановані в селі Жуківці з 09:00 до 17:00. Без світла тимчасово залишаться окремі житлові будинки на низці вулиць:

Кірова — 22

Козацька — 3

Некрасова — 1, 2, 3, 4, 7, 11, 13, 27, 513

Свободи — 1

Центральна — 39, 71, 72, 73А, 74, 76, 77, 77/1, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 98/1, 98А, 99, 101, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 127/1, 128, 129, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 130/5, 140, 146/1, 146/2, 146/3, 167/1, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 197/1, 199, 200, 202, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 515

Шевченка — 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 33, 34, 37, 38, 41, 43, 47, 48, 49

Щерби — 34.

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