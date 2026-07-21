Подорожчання проїзду в Кропивницькому офіційно затвердив виконавчий комітет міської ради, однак нові тарифи почнуть діяти лише після запуску транспортних карток, повідомляє Politeka.net.

Рішення передбачає оновлення вартості поїздок у комунальному транспорті відповідно до економічних розрахунків. До моменту впровадження нової системи оплати пасажири й надалі користуватимуться чинними розцінками.

Рішення про це прийняла міська рада.

Для тролейбусів безготівкова оплата банківською або транспортною карткою, а також через Apple Pay чи Google Pay становитиме 12 гривень. Паперовий квиток коштуватиме 15 гривень, а електронне оформлення перевезення багажу — 12 гривень. Для власників персоніфікованих пільгових карток встановили тариф 11 гривень, для інших пільгових категорій — 10,30 гривні.

На автобусних маршрутах КП «Електротранс» безготівкова поїздка коштуватиме 18 гривень. Аналогічна сума передбачена за електронне оформлення багажу, тоді як паперовий квиток і перевезення одного місця багажу обійдуться у 20 гривень. Зареєстровані пільговики сплачуватимуть 17 гривень, решта — 16,20 гривні.

У міській адміністрації пояснили, що подорожчання проїзду в Кропивницькому пов'язане зі збільшенням витрат на електроенергію, пальне, запасні частини, шини та оплату праці. Додатковим навантаженням залишаються безкоштовні перевезення окремих категорій пасажирів, які компенсуються з місцевого бюджету.

Посадовці зазначають, що перегляд тарифів дозволить підтримати стабільну роботу комунального перевізника, уникнути скорочення маршрутів і забезпечити регулярний рух громадського транспорту.

Про дату запуску транспортних карток та початок застосування нових розцінок жителів пообіцяли повідомити окремо після завершення підготовки всієї необхідної інфраструктури.

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