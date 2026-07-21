Українцям розповіли про важливі доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області.

Деякі українські пенсіонери можуть отримати додаткову доплату у Дніпропетровській області, якщо відповідають вимогам законодавства, повідомляє Politeka.net.

Йдеться про надбавку, яка призначається за роки роботи понад мінімально необхідний страховий стаж. Така виплата дозволяє збільшити розмір щомісячної пенсії, однак порядок її нарахування залежить від дати виходу людини на заслужений відпочинок.

Як нагадують у Пенсійному фонді України, для пенсіонерів, яким пенсію було призначено до жовтня 2011 року, доплата нараховується за страховий стаж, що перевищує 25 років для чоловіків та 20 років для жінок.

Натомість для громадян, які оформили пенсію після жовтня 2011 року, діють інші вимоги. У такому випадку право грошей стане більше лише за наявності понад 35 років страхового стажу у чоловіків та 30 років у жінок.

Розмір доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області визначається за встановленою законом формулою. За кожен повний рік понаднормового страхового стажу пенсія збільшується на 1% від її основного розміру.

Водночас законодавством встановлено обмеження: сума такої надбавки не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тому навіть за великої кількості додаткових років досвіду підвищення пенсії відбувається поступово.

У Пенсійному фонді також наголошують, що існує ще одна важлива умова. Якщо після призначення пенсії людина продовжує офіційно працювати, доплата за понаднормовий страховий стаж не виплачується одразу. Її нарахування здійснюється після проведення чергового перерахунку пенсії відповідно до норм чинного законодавства.

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