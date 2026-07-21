Некоторые украинские пенсионеры могут получить дополнительную доплату в Днепропетровской области, если удовлетворяют требованиям законодательства, сообщает Politeka.net.

Речь идет о надбавке, которая назначается за годы работы свыше минимально необходимого страхового стажа. Такая выплата позволяет увеличить размер ежемесячной пенсии, однако, порядок ее начисления зависит от даты выхода человека на заслуженный отдых.

Как напоминают в Пенсионном фонде Украины, для пенсионеров, которым пенсия была назначена до октября 2011 года, доплата начисляется за страховой стаж, превышающий 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Для граждан, оформивших пенсию после октября 2011 года, действуют другие требования. В таком случае право денег станет больше только при наличии более 35 лет страхового стажа у мужчин и 30 лет у женщин.

Размер доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области определяется по установленной законом формуле. За каждый полный год сверхурочного страхового стажа выплата увеличивается на 1% ее основного размера.

В то же время законодательством установлено ограничение: сумма такой надбавки не может превышать 1% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Поэтому даже при большом количестве дополнительных лет опыт повышения происходит постепенно.

В Пенсионном фонде также отмечают, что существует еще одно важное условие. Если после назначения пенсии человек продолжает официально работать, доплата за сверхурочный страховой стаж не выплачивается сразу. Ее начисление производится после проведения очередного перерасчета пенсии в соответствии с нормами действующего законодательства.

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