Українцям варто бути готовими до тривалих графіків відключення світла у Миколаївській області на 24 липня.

Графіки відключення світла триватимуть багато годин поспіль у Миколаївській області та заплановані на 24 липня, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Миколаївській області на 24 липня вводять через планові та профілактичні роботи. Якщо роботи вдасться завершити раніше запланованого часу, електропостачання можуть відновити достроково.

За інформацією АТ «Миколаївобленерго», графіки відключення світла у Миколаївській області на 24 липня будуть тривати в селі Нове. Знеструмлення вводяться з 08:00–17:00 години в будинках, що розташовані за адресами:

Нова — 42

Нове — 1, 4, 6, 9, 10, 11, 16, 17, 19А, 20, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 36, 37, 47, 52

Хутірська — 4

З 08:00 до 17:00 без світла тимчасово залишиться частина споживачів у населеному пункті Чорноморка. Відключення торкнуться окремих будинків на вулицях:

Березанська — 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64

Степова — 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62

З 08:00 до 17:00 планові роботи проводитимуться в населеному пункті Кам'янка. Через це електропостачання тимчасово припинять за такими адресами:

І. Шевченка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19/1, 20, 20/1, 20А, 22, 23, 23/1, 24, 25, 26, 27, 28, 28/А, 29, 30, 30А, 31/1, 31А, 32, 33/1, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 53/1, 53Д, 54, 56, 56/1, 57, 58, 59, 60, 60/1, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66/1, 67, 68, 69, 70/1, 70/2, 70А, 71, 72, 73, 74, 74/1, 75, 77, 78, 79, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90А, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96А, 98А, 99, 100, 102, 103Б, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 114А, 115, 116, 116А, 117, 117А, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 124А, 125, 126/1, 126/2, 126А, 127, 128, 129, 130, 130А, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 150, 150А, 152

Молодіжна — 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 5, 5/1, 5/2, 5А, 7А, 7АВ, 7Б, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60/1, 61, 62, 63, 64, 65, 65А, 66, 67, 67/1, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84А, 84Б, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 102А, 103, 104, 105А, 106, 107, 108, 109, 110, 111/1, 112, 113, 114, 115А, 116, 119, 123, 125, 127, 129, 131, 190

Набережна — 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14/1, 15, 16/1, 17, 18/1, 19, 20, 20/1, 22, 22/1, 22А, 22Б, 24, 24/1, 26, 26/1, 26А, 28, 28/1, 30, 30/1, 30А, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53/1, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63Б, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 131, 133, 135, 141, 143/1, 145, 147, 149, 155, 157

Очаківська — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 48, 49, 51, 56.

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