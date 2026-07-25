Дефіцит продуктів в Житомирській області може обговорюватися лише у разі подальшого скорочення світової пропозиції.

Дефіцит продуктів в Житомирській області наразі не прогнозується, однак ситуація на світовому ринку томатів може вплинути на вартість овочевої продукції через несприятливі погодні умови у країнах-виробниках, повідомляє Politeka.net.

За оцінками фахівців, нинішній сезон виявився непростим для виробників. Посуха, затяжна спека, рясні опади та різкі температурні коливання зменшили очікувані обсяги врожаю у низці держав, які відіграють важливу роль у світових поставках.

Експерти зазначають, що в окремих регіонах культури постраждали від браку вологи, тоді як в інших проблемою стали підтоплення та поширення захворювань рослин. Усе це негативно позначилося на врожайності й може вплинути на міжнародний ринок.

Українські аграрії також працюють у складних кліматичних умовах. Найбільше труднощів спостерігали у східних областях, де тривалий час зберігалася суха погода. Попри це, попередні оцінки виробництва залишаються близькими до минулорічних показників.

Дефіцит продуктів в Житомирській області може обговорюватися лише у разі подальшого скорочення світової пропозиції. Навіть за достатнього внутрішнього виробництва зовнішні чинники здатні вплинути на ціни в магазинах.

Аналітики прогнозують, що український урожай томатів залишиться приблизно на рівні попереднього сезону. Це дозволить уникнути різкого скорочення асортименту, хоча повністю ізолювати внутрішній ринок від глобальних тенденцій неможливо.

Представники галузі наголошують, що зміни клімату дедалі сильніше впливають на сільське господарство. Через це виробники впроваджують сучасні технології, використовують більш стійкі сорти та вдосконалюють способи збереження вологи.

Подальша ситуація залежатиме від погодних умов до завершення літа. Саме вони визначать обсяги майбутнього врожаю та можливі зміни вартості томатів й іншої овочевої продукції.

Джерело: agroter

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