Дефіцит продуктів в Запоріжжі може стати актуальнішим, якщо несприятливі погодні умови збережуться до завершення сезону.

Дефіцит продуктів в Запоріжжі поки не фіксується, однак тривала посуха та аномальна спека в Європі створюють серйозні ризики для овочівництва, що може позначитися на обсягах виробництва й вартості окремих товарів, повідомляє Politeka.net.

Літо 2026 року супроводжується рекордно високими температурами та дефіцитом опадів у багатьох європейських країнах. Такі погодні умови ускладнюють розвиток овочевих культур, які особливо потребують достатнього зволоження під час росту та плодоношення.

Фахівці зазначають, що через тривалу спеку рослини перебувають у стресовому стані, а це негативно впливає на майбутню врожайність. Одночасно аграрії змушені збільшувати витрати на полив і додаткові агротехнічні заходи, що підвищує собівартість продукції.

Дефіцит продуктів в Запоріжжі може стати актуальнішим, якщо несприятливі погодні умови збережуться до завершення сезону. У такому разі скорочення пропозиції окремих овочів здатне вплинути на цінову ситуацію на ринку.

Експерти наголошують, що найбільших втрат можуть зазнати дрібні та середні господарства. Через менший урожай їм буде складніше покривати витрати на насіння, добрива, техніку, пальне та оплату праці. Для окремих виробників це створює ризик скорочення діяльності.

Щоб зменшити наслідки кліматичних змін, аграріям рекомендують впроваджувати посухостійкі сорти, модернізувати системи поливу, застосовувати сучасні технології вирощування та використовувати сервіси моніторингу погодних умов.

Фахівці також вважають важливими страхування врожаю, державну підтримку постраждалих господарств і розвиток інфраструктури для накопичення води. Комплексний підхід, на їхню думку, допоможе підвищити стійкість аграрного сектору та зберегти стабільне забезпечення продовольством навіть за складних кліматичних умов.

Джерело: agroweek

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