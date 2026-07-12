Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області пропонують у різних форматах.

Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області можна знайти через онлайн-платформу «Допомагай», де публікують оголошення про тимчасове проживання для людей, які були змушені залишити свої домівки, повідомляє Politeka.

Сервіс дозволяє швидко переглянути доступні варіанти та напряму зв’язатися з власниками. На сайті регулярно з’являються нові пропозиції з різних населених пунктів регіону.

Користувачі можуть ознайомитися з описом помешкань, умовами перебування та можливими термінами проживання. Частина оголошень передбачає короткострокове розміщення, інші — довший період.

Один із варіантів розташований у Бродівському районі на вулиці Шкільній. Там пропонують приватний будинок із трьома кімнатами, кухнею, ванною та санвузлом. На території є подвір’я, господарські споруди й город. Поряд працюють школа та дитячий садок, що зручно для родин із дітьми.

Ще одна пропозиція опублікована у селі Желдець Кам’янка-Бузького району на вулиці Вишневій. Оселя має чотири кімнати, кухню та підключені комунікації — газ, воду й інтернет. Санвузол розташований на подвір’ї. Власники готові прийняти жінку на будь-який термін.

Фахівці зазначають, що безкоштовне житло для ВПО в Львівській області пропонують у різних форматах — від окремих кімнат до цілих будинків. У більшості випадків приміщення мають базові умови для проживання.

Також варто зауважити, що переселенцям радять регулярно перевіряти нові оголошення на платформі, уточнювати деталі безпосередньо з господарями та заздалегідь погоджувати правила перебування перед переїздом.

Джерело: Допомагай