Підвищення тарифів на комунальні послуги в Хмельницькій області з 1 серпня відбудеться у Шепетівці, де виконавчий комітет міської ради затвердив скориговану вартість послуги з управління побутовими відходами, повідомляє Politeka.net.
Нові розцінки почнуть діяти з 1 серпня 2026 року.
Інформацію про це надає Шепетівська міська рада.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Шепетівської міської ради. Документ передбачає оновлення вартості для комунального підприємства «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради», яке забезпечує надання цієї послуги.
Згідно із затвердженими показниками, збирання та перевезення твердих побутових відходів коштуватиме 281,41 гривні за кубічний метр. Видалення сміття оцінено у 51,04 гривні за аналогічний обсяг.
Загальна ціна послуги з управління побутовими відходами становитиме 332,46 гривні за кубічний метр із урахуванням ПДВ.
Підвищення тарифів на комунальні послуги в Хмельницькій області з 1 серпня також вплине на щомісячні платежі населення. Для жителів багатоквартирних будинків і приватного сектору встановлено оплату у розмірі 52 гривні з однієї людини. Розрахунок виконано відповідно до затвердженої норми накопичення твердих побутових відходів.
У міській раді зазначають, що скориговані показники застосовуватимуть після набуття рішенням чинності. Саме за ними формуватимуться подальші нарахування у платіжних документах.
Мешканцям рекомендують стежити за офіційними повідомленнями органу місцевого самоврядування, де публікуватимуть актуальну інформацію щодо застосування нових розцінок.
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