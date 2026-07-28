Підвищення тарифів на комунальні послуги в Хмельницькій області з 1 серпня може вдарити по кишенях жителів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Хмельницькій області з 1 серпня відбудеться у Шепетівці, де виконавчий комітет міської ради затвердив скориговану вартість послуги з управління побутовими відходами, повідомляє Politeka.net.

Нові розцінки почнуть діяти з 1 серпня 2026 року.

Інформацію про це надає Шепетівська міська рада.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Шепетівської міської ради. Документ передбачає оновлення вартості для комунального підприємства «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради», яке забезпечує надання цієї послуги.

Згідно із затвердженими показниками, збирання та перевезення твердих побутових відходів коштуватиме 281,41 гривні за кубічний метр. Видалення сміття оцінено у 51,04 гривні за аналогічний обсяг.

Загальна ціна послуги з управління побутовими відходами становитиме 332,46 гривні за кубічний метр із урахуванням ПДВ.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Хмельницькій області з 1 серпня також вплине на щомісячні платежі населення. Для жителів багатоквартирних будинків і приватного сектору встановлено оплату у розмірі 52 гривні з однієї людини. Розрахунок виконано відповідно до затвердженої норми накопичення твердих побутових відходів.

У міській раді зазначають, що скориговані показники застосовуватимуть після набуття рішенням чинності. Саме за ними формуватимуться подальші нарахування у платіжних документах.

Мешканцям рекомендують стежити за офіційними повідомленнями органу місцевого самоврядування, де публікуватимуть актуальну інформацію щодо застосування нових розцінок.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду у Львові: які саме зміни відбулися.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львівській області: про що попереджають українців.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Львівській області: де саме пропонують 38 тисяч зарплати.