Бесплатное жилье для ВПЛ в Николаевской области в таких случаях может стать временным решением.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Николаевской области доступно по частным объявлениям, где владельцы предлагают переселенцам дома, квартиры и отдельные комнаты для длительного проживания, передает Politeka.

В Богдановке Домановского района можно поселиться в отдельном доме недалеко от Южноукраинска. В помещении есть две комнаты, веранда, кухонная зона, санузел и водоснабжение.

Для приготовления пищи установлена ​​электроплита, есть холодильник. Отопление – твердотопливное, поэтому будущим жильцам желательно иметь опыт использования дров.

Еще одно предложение действует в Николаеве. Речь идет об однокомнатной квартире с совместным проживанием с 40-летним мужчиной, имеющим военный опыт. Коммунальные платежи он берёт на себя.

В доме есть необходимая мебель и бытовая техника. Условия рассчитаны на обычное проживание без арендной платы.

Также переселенцам предлагается отдельная комната в частном доме с газом, водой, канализацией и интернетом. Владельцы отмечают, что жители будут платить только за фактически использованные ресурсы.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Николаевской области в таких случаях может стать временным решением для людей, которые из-за войны покинули собственные дома.

Условия разнятся в зависимости от конкретного объявления. Перед поселением сторонам следует заранее обсудить сроки проживания, оплату коммунальных услуг, бытовые обязанности и другие важные детали.

Перед заселением украинским переселенцам советуют лично проверить условия жилья и согласовать все детали проживания с владельцем.

Источник: Допомагай

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит овощей в Николаевской области: как он отображается в магазинах.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области: как получить гуманитарные наборы.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Николаевской области: кому доступна важная поддержка.