Жителям региона следует заранее проверить свои данные, чтобы своевременно воспользоваться правом на перерасчет пенсии в Днепропетровской области.

Перерасчет пенсии в Днепропетровской области может разрешить работающим пенсионерам увеличить ежемесячную выплату ранее очередной индексации при наличии необходимого страхового стажа, передает Politeka.

После назначения выплат гражданин может продолжать официально работать и накапливать дополнительные периоды страхования. Когда выполняются установленные условия, сумму пенсии пересматривают.

Одно из оснований — приобретение не менее 24 месяцев страхового стажа после предварительного назначения или изменения размера выплаты.

Информацию об этом предоставляет Пенсионный фонд .

Есть и другой вариант. Право на пересмотр возникает через два года с момента назначения пенсии или предварительной смены ее суммы. При этом количество дополнительных месяцев может быть менее 24.

Как происходит процедура

В большинстве случаев Пенсионный фонд осуществляет соответствующий пересмотр для работающих пенсионеров автоматически. Однако при выполнении всех требований гражданин может самостоятельно подать заявление, не дожидаясь следующего автоматического расчета.

Перед обращением следует проверить несколько моментов. Прежде всего, необходимо убедиться, что работа была официальной, а работодатель регулярно платил ЕСВ.

Также следует проверить информацию о страховом стаже и взносах в реестре Пенсионного фонда. Сделать это можно через личный кабинет на официальном вебпортале учреждения.

От чего зависит сумма

Дополнительный стаж не означает одинаковую доплату для всех получателей. При расчете принимают во внимание период работы после назначения выплаты и заработок, с которого уплачивались страховые взносы.

Поэтому результат зависит от личных характеристик. Более длительный период официальной занятости и больший подтвержденный доход могут повлиять на конечный размер выплаты.

Пенсионерам, которые продолжают работать, следует периодически контролировать сведения о стаже и взносах, чтобы не упустить момент, когда появляется право на увеличение ежемесячной суммы.

Жителям региона следует заранее проверить свои данные, чтобы своевременно воспользоваться правом на перерасчет пенсии в Днепропетровской области.

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