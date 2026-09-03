Дефицит продуктов в Винницкой области может стать более ощутимым.

Дефицит продуктов в Винницкой области может усугубиться из-за проблем с аграрным производством в странах Европы, сообщает Politeka.

Неблагоприятные погодные условия уже сокращают ожидаемые объемы урожая оливок, зерновых, овощей и винограда.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация с оливковыми плантациями в Греции, Италии и Португалии. Продолжительная жара, засуха и масштабные пожары повредили значительные площади насаждений.

Часть деревьев уничтожила огонь. Остальные растения пострадали от дыма, пепла и ухудшения качества воздуха. Недостаток влаги вместе с высокой температурой также тормозит развитие плодов.

Ослабленные культуры становятся более уязвимыми к вредителям и болезням. Это может дополнительно снизить объем качественного сырья для переработки.

Сокращение урожайности уже создает дополнительную нагрузку на производителей. Расходы растут, а доступной продукции становится меньше. Одним из последствий может стать дальнейшее повышение стоимости оливкового масла.

Проблемы наблюдаются и в других аграрных секторах. Во Франции потенциальные потери моркови, лука и чеснока оценивают в 50%. В Испании прогнозируемый урожай зерновых сократили с 24 млн. до 18,5 млн. тонн.

Негативная ситуация сложилась также во французских винодельческих регионах. Жара в Шампани, Бордо и Бургундии ускоряет созревание винограда, ожидаемый объем сбора может уменьшиться примерно на 10%.

Для украинского рынка подобные тенденции создают дополнительные риски. Дефицит продуктов в Винницкой области может ощутим, если меньшие европейские урожаи повлияют на объемы импорта и себестоимость зарубежной продукции.

Специалисты не исключают дальнейшего давления на потребительские цены. Если неблагоприятная погода сохранится, сокращение предложения может поддерживать продовольственную инфляцию и увеличивать расходы домохозяйств.

Источник: agronews

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