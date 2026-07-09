Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області можна отримати у вигляді різних варіантів

Внутрішньо переміщені особи, які шукають тимчасове помешкання, можуть знайти безкоштовне житло у Запорізькій області, передає Politeka.

На відповідних платформах регулярно з'являються нові варіанти розміщення для людей, які були змушені залишити свої домівки.

Одна з таких пропозицій доступна у селі Вільнокур'янівське Запорізької області, що розташоване приблизно за 30 кілометрів від обласного центру в напрямку Харкова. Власник будинку готовий надати окрему кімнату жінці, яка має статус внутрішньо переміщеної особи.

Проживання пропонується безкоштовно та без визначеного терміну. За словами господаря, перевага надається жінці віком від 27 до 45 років, яка не має шкідливих звичок і готова допомагати з повсякденними домашніми справами.

Будинок складається з трьох кімнат, одна з яких є прохідною. Для опалення використовується піч, а запас дров необхідно готувати самостійно. Санітарні зручності розташовані на подвір'ї, а приготування їжі можливе на газовому балоні або за допомогою печі під час холодного сезону.

Житло обладнане доступом до інтернету, генератором та базовою побутовою технікою. У користуванні мешканців є холодильник, морозильна камера та мікрохвильова піч. На території господарства також утримуються домашні тварини.

Власник зазначає, що за потреби може допомогти з продуктами першої необхідності та надати підтвердження фактичного проживання для подальшого оформлення документів.

Крім приватних оголошень, переселенці можуть скористатися спеціальними онлайн-ресурсами для пошуку безкоштовного житла для ВПО в Запорізській області. На платформі «Прихисток» регулярно оновлюються пропозиції від громадян і громад, сервіс «Допомагай» дозволяє перевіряти інформацію про оголошення, а телеграм-бот «Турботник» допомагає швидко знаходити доступні варіанти та контакти відповідальних осіб.

Експерти радять перед заселенням уважно уточнювати умови проживання, перевіряти інформацію про житло та користуватися надійними джерелами для пошуку безпечних пропозицій.

Джерело: Допомагай, Дія

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