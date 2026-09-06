Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области имеет разные правила в зависимости от конкретного предложения.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области доступно по нескольким адресам в Полтаве и Лубенском районе, сообщает Politeka.



Сообщается на сайте Допомагай.

Среди вариантов – отдельные комнаты в частных домах и дачное жилье. Владельцы могут ожидать от новых жителей пособия по хозяйству или уходу за домашними питомцами.

В Высшем Булатке Лубенского района готовы поселить двух человек – женщину или девушку, желательно вместе с ребенком. Для них предусмотрена отдельная комната в четырехкомнатном доме.

Дом имеет кухню с необходимой техникой, ванную и туалет. Аренду хозяева не взимают, однако просят помогать по дому и во дворе. Коммунальные счета жильцы платят отдельно.

Рядом есть детский сад, школа, три магазина и маршрутный транспорт. До Лубен – около 6 км.

В Полтаве, на переулке Тупом, ищут чистоплотную женщину или супружескую пару. Для проживания выделят просторную комнату в частном доме с садом и огородом. Бытовые удобства здесь частные.

В другой части дома обитает пожилая хозяйка. Она справляется самостоятельно, однако через возраст имеет проблемы с памятью. Будущим жителям советуют заранее обсудить особенности совместного проживания.

Еще один вариант расположен на Путевой. Это дачный дом, где можно оставаться без присутствия владельцев от примерно шести до девяти месяцев.

Главное требование — заботиться о двух котах и ​​собаке. Нужно кормить животных, выпускать их на улицу и возвращать в дом. Продукты для питомцев хозяева будут покупать самостоятельно.

В дачном доме есть вода из скважины и печное отопление на дровах. Оплачивать нужно только фактически использованную электроэнергию.

Автобусное сообщение с Полтавой примерно ежечасно. До центральной части города – около 5 км.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области имеет разные правила в зависимости от конкретного предложения. Перед переездом следует согласовать продолжительность пребывания, оплату коммунальных услуг, домашние обязанности и другие нюансы.

Также важно проверить, остается ли объявление действующим и непосредственно с владельцами согласовать все детали будущего проживания.

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