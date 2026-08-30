Перерасчет пенсии с 1 сентября в Кировоградской области будет определяться индивидуальными обстоятельствами человека.

Перерасчет пенсии с 1 сентября в Кировоградской области не означает автоматического увеличения выплат для каждого пенсионера, сообщает Politeka.

Для граждан, продолжающих работать, право на изменение суммы зависит прежде всего от страхового стажа и времени после предварительного назначения или пересмотра.

Информацию об этом предоставляет ПФУ .

Если после оформления выплат человек накопил не менее 24 месяцев страхового стажа, пенсию могут перечислить. При этом для расчета берут заработок, на основе которого определили предварительную сумму или доход, полученный уже во время работы после выхода на пенсию, если такой вариант более выгоден.

Когда дополнительного стажа еще недостаточно, повторный пересмотр производится не ранее чем через два года после назначения или предварительного изменения выплат.

Для тех, кто отвечает установленным критериям, Пенсионный фонд ежегодно производит автоматический перерасчет с 1 апреля. Основанием является наличие необходимого стажа на 1 марта или завершение двухлетнего периода после предварительной процедуры.

Есть правила и для граждан, обращающихся лично. Если заявление вместе с необходимыми документами подали включительно до 15 числа, измененный размер устанавливают с первого дня текущего месяца. После 15-го – с начала следующего.

Отдельное внимание следует обратить на статус занятости. О трудоустройстве или увольнении необходимо уведомить Пенсионный фонд в течение 10 дней. Это важно из-за доплат и надбавок, которые могут назначаться только неработающим получателям выплат.

Следовательно, перерасчет пенсии с 1 сентября в Кировоградской области будет определяться индивидуальными обстоятельствами человека – продолжительностью стажа, датой предварительного пересмотра и фактом официальной работы.

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