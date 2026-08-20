У зв'язку з плановими роботами будуть тривати графіки відключення світла у Чернігівській області на 21 серпня.

Графіки відключення світла на 21 серпня будуть тривати багато годин поспіль за окремими адресами у Чернігівській області, пише Politeka.net.

Тривалість знеструмлення залежатиме від конкретної ділянки мережі та адреси. Тому мешканцям будинків, які потрапили до переліку, варто заздалегідь врахувати заплановані роботи, зарядити телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, а також за можливості виконати побутові справи, які потребують електроенергії.

За оприлюдненою інформацією АТ «Чернігівобленерго», одне з найтриваліших відключень 21 серпня заплановане у населеному пункті Корюківка. За окремими адресами електропостачання обмежать з 08:00 до 20:00. Таким чином, максимальна тривалість перерви становитиме до 12 годин поспіль. До графіка потрапили такі адреси:

1-й Садовий — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 1а, 20, 8а, 9а

1-й Шевченка — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 3А, 9а

2-й Шевченка — 1, 2, 3

Академіка Корольова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 1б, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 2а, 2б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 2/1, 23а

Бульварна — 16, 54

Бульварний — 2, 4, 6, 8, 10, 15

Василя Симоненка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

Володимира Барвінка — 2а

Гетьмана Мазепи — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105А, 107а, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 117б, 117а, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 139, 52А, 98/1

Гетьмана Самойловича — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 2а, 31, 33, 35, 37, 39, 10б, 12а, 14а, 2Б/66, 39В, 74/55

Зарічна — 28

Індустріальний — 12, 14

Паркова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 12а, 13а, 32А, 32Б

Поліська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20а, 21а

Робоча — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 11а, 17а, 21а, 27а, 33а, 44а

Садова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 11а, 11Б

Січових Стрільців — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 22, 24, 26

Спортивна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 14/2, 21/1

Стржалковського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 15а

Франка — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 32, 5а, 5в, 69, 140А, 5В/29

Шевченка — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54, 56, 10а, 154, 40а, 52/17

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 21 серпня також триватимуть у Остері. Знеструмлення триватимуть з 09:00–18:00 години на вулицях:

А.О. Грановського — 3, 5, 7

Будівельників — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29А, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Воскресенська — 45, 47

Дніпровської флотилії — 1, 2, 2А, 3, 4

Затишна — 1, 10, 10А, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 1А, 2, 20, 22, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Колесника — 1, 10, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18А, 19, 1А, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 5, 7, 9А

Миру — 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 6, 7, 7/1

Набережна — 6, 8А

Незалежності — 1, 2, 3, 31, 4

Рибальська — 1, 11, 2, 3, 3А, 5, 7, 9

Соборна — 10, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 4Б, 8, 8А

Шевченка — 1, 10, 11, 12, 12А, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Ярослава Мудрого — 137А.

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