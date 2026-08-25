Графики отключения света в Черниговской области 26 и 27 августа обнародовали в Остерской громаде — плановые ремонтные работы на оборудовании подстанции оставят без электричества жителей Остра и села Жуковщина.

Графики отключения света в Черниговской области продолжают действовать и на этой неделе — энергетики обнародовали новые адреса плановых обесточиваний на 26 и 27 августа в Остерской громаде.

Как сообщает официальный сайт Остерской городской территориальной громады, отключения электроэнергии связаны с выполнением ремонтных работ на оборудовании подстанции.

Во вторник, 26 августа, с 09:00 до 18:00 без света останутся жители города Остер и села Жуковщина. Графики отключения света в Черниговской области 26 и 27 августа предусматривают обесточивание сразу по нескольким группам адресов.

В Жуковщине обесточат улицу О. Бригинца — дома №2–45, в частности 10А, 15А, 16А, 30А, 30Б, 38А, 39А, 40А, 41А, 41Б и 51А.

В Остре под плановое отключение попадают сразу две группы адресов. Первая: улица А.О. Грановского (дома №73, 75, 77, 79, 89, 91, 95, 97, 99), улица Независимости (№31), а также улица Озерная — дома №1–12, 1А, 1Б, 1Г, 27, 29, 31А, 35, 7А и 9А.

Вторая группа адресов в Остре охватывает значительно большую территорию. Обесточивание затронет улицу Беца (№1, 3, 5, 6, 8), улицу Строителей (№29–54, включая 33Б, 43А), улицу Б. Хмельницкого (№3–48, в частности 5А, 19Б, 48А), улицу Зайцева (№49А), улицу Олега Васюка (№1–28) и улицу Шевченко (№33–68, в том числе 35А, 45А).

Также света не будет на улице Ярослава Мудрого — здесь под отключение попадают дома №16–68А, включая 54А и 68А.

Энергетики напоминают, что время восстановления электроснабжения может смещаться в зависимости от сложности ремонтных работ. Жителям советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а также позаботиться о запасе воды, если она подается с помощью электронасосов.

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