В Широковской громаде на Криворожье с 1 сентября второй раз за год вырастет тариф на вывоз бытовых отходов. Коммунальное предприятие «Широкое» обнародовало новые расчеты для населения, бюджетных учреждений и предприятий.

Коммунальные новости Днепропетровской области продолжают меняться — на этот раз жителей Широковской громады на Криворожье ждет очередное повышение тарифа на вывоз мусора. Уже с 1 сентября 2026 года стоимость услуги вырастет второй раз за год.

Как сообщает «Первый Криворожский» со ссылкой на коммунальное предприятие «Широкое», причиной пересмотра цен стал рост стоимости операций по захоронению бытовых отходов, которые осуществляет ООО «Экоспецтранс».

Предыдущее повышение тарифа произошло 1 апреля 2026 года. Таким образом, менее чем за полгода стоимость вывоза мусора для жителей громады растет уже во второй раз.

Как изменятся тарифы с 1 сентября

Новые расчеты КП «Широкое» предусматривают следующие цифры:

для многоквартирных домов — 71,96 грн с одного жителя (сейчас 69,45 грн);

— 71,96 грн с одного жителя (сейчас 69,45 грн); для бюджетных организаций и учреждений: контейнер 0,75 м³ — 306,87 грн (было 296,19 грн), контейнер 1,1 м³ — 450,11 грн (было 434,43 грн);

контейнер 0,75 м³ — 306,87 грн (было 296,19 грн), контейнер 1,1 м³ — 450,11 грн (было 434,43 грн); для других предприятий: контейнер 0,75 м³ — 368,26 грн (было 355,43 грн), контейнер 1,1 м³ — 540,11 грн (было 521,29 грн).

Как видим, для рядовых жителей многоквартирных домов ежемесячная сумма в платежке вырастет на 2,51 грн — с 69,45 до 71,96 грн. В то же время для предприятий подорожание более ощутимо: например, за контейнер объемом 1,1 м³ бизнес будет платить почти на 19 грн больше.

Что делать жителям

Новые тарифы вводятся автоматически с 1 сентября — никаких дополнительных заявлений или переоформлений договоров от жителей не требуется. Обновленные суммы будут отражены в сентябрьских платежках. Если у вас возникли вопросы по начислениям, стоит обратиться непосредственно в КП «Широкое» или в Широковский поселковый совет для получения разъяснений.

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