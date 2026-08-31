Денежная помощь в Днепропетровской области доступна жителям Апостоловской громады — там началась регистрация на выплаты от благотворительного фонда «Право на защиту». По информации Апостоловской территориальной громады, размер помощи составляет 1 800 гривен в месяц на человека, то есть 10 800 гривен за полгода.

Денежная помощь в Днепропетровской области пополнилась еще одной программой — в Апостоловской городской территориальной громаде Криворожского района началась регистрация на выплаты от благотворительного фонда «Право на защиту». Деньги предоставляют в рамках проекта «ЄДНІСТЬ — Об’єднана програма грошової допомоги в Україні» при финансировании Гуманитарного фонда для Украины.

Как сообщили на официальной странице Апостоловской территориальной громады, сумма помощи составляет 1 800 гривен на одного человека в месяц. Программа покрывает шестимесячный период, поэтому в общей сложности на одного человека выплатят 10 800 гривен.

Подать заявку могут лица и домохозяйства, которые отвечают условиям регистрации. Важное условие: претенденты ранее НЕ должны были регистрироваться на получение денежной помощи от БФ «СпівДія», Общества Красного Креста Украины или в других благотворительных фондах.

Как зарегистрироваться

Предрегистрационную заявку можно подать самостоятельно через онлайн-форму или через чат-бот @yednist_uhf_r2p_bot. Детали об условиях и документах опубликованы на официальном сайте фонда.

За помощью в оформлении можно обратиться в отдел ветеранской и социальной политики громады — кабинет 17, телефон 068 99 69 724.

Контакты для справок

Для информационной поддержки работает горячая линия 0 800 750 104 и электронная почта cash.assistance@r2p.org.ua. Уточнить детали можно и в самой громаде по указанному выше номеру отдела.

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