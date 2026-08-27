Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 28 августа по 3 сентября показывает: синоптики ожидают дождливые дни во второй половине периода, а дневная температура будет колебаться от +23° до +28°.

прогноз погоды на прощание с летом в Харьковской области уже предупреждал о сюрпризах напоследок, и новая неделя с 28 августа по 3 сентября подтверждает эту тенденцию: синоптики ожидают четыре дня с возможными осадками, а максимальная дневная температура поднимется до +28°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в течение недели будет колебаться от +23° до +28°, а ночная – от +13° до +19°.

В пятницу, 28 августа, в Харьковской области ожидается переменная облачность, воздух днем прогреется до +23°, а ночью охладится до +14°. Осадков не прогнозируют.

В субботу, 29 августа, облачность останется переменной, столбики термометров днем поднимутся до +25°, ночью – до +13°. Дождя синоптики не обещают.

В воскресенье, 30 августа, погода останется сухой: днем +26°, ночью +14°, облачность переменная.

В понедельник, 31 августа, температура достигнет пикового значения недели – +28° днем, ночью воздух охладится до +18°. Небо будет малооблачным, однако синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 1 сентября, днем удержится жаркая отметка +28°, ночью – +17°. Облачность переменная, возможны осадки.

В среду, 2 сентября, температура днем останется на уровне +28°, ночью поднимется до +19° – самой теплой ночи за неделю. Небо будет малооблачным, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 3 сентября, неделя завершится легким снижением: днем +26°, ночью +18°, облачно с прояснениями, возможны осадки.

Таким образом, самым теплым днем недели станет понедельник, 31 августа, с температурой +28°, а самым прохладным будет пятница, 28 августа, когда днем не превысит +23°. Перепад между этими показателями составляет 5°. Осадки синоптики прогнозируют четыре дня – в понедельник, вторник, среду и четверг.

В дни с возможными осадками – 31 августа, 1, 2 и 3 сентября – стоит иметь при себе зонт и быть осторожными на дороге, особенно за рулем. В теплые дни, когда температура достигает +28°, синоптики советуют пить больше воды, планировать активные дела на утро или вечер и не забывать о защите от солнца.

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