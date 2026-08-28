Графики отключения света в Черниговской области 29 и 30 августа: энергетики опубликовали график, по которому временно без электроэнергии останутся Бахмач, Носовка и Остёр.

Графики отключения света в Черниговской области на 29 и 30 августа обнародовали энергетики — временно без электроснабжения останутся Бахмач, Носовка и Остёр. Об этом сообщает официальный сайт Черниговоблэнерго.

Отключения 29 августа: Бахмач и Носовка

В пятницу, 29 августа, отключения запланированы в двух городах области. В Бахмаче электроснабжение ограничат на улице Соборности — ориентировочно с 8:00 до 20:00, то есть до 12 часов подряд.

В Носовке света не будет с 9:00 до 19:00. В перечне — улицы Левобережная, Майданная, Мринский Шлях, Полевка, Степана Бандеры, Татарская, Франко и Шаулы.

Плановые работы 30 августа в Остре

В субботу, 30 августа, с 09:00 до 17:00 планируют отключить электроэнергию в Остре. Причина — выполнение ремонтных работ на воздушной линии электропередачи.

Отключения затронут жителей улиц А.О. Грановского, Бондаревская, Строителей, Б. Хмельницкого, В.А. Бондаренко, Воскресенская, Героев 66-й бригады, Гоголя, Грушевского, Деснянская, Днепровской флотилии, Довженко, Зайцева, Затишная, Ковальская, Коваля, Колесника, Коцюбинского, Коцюбинского М., Левка Лукьяненко, Мира, Набережная, Независимости, Низовая, Оболонская, Овчарова, Олега Дегтярёва, Партизанская, Петра Сагайдачного, Рыбацкая, Родины Птухи, Соборная, Соломии Крушельницкой, Спивака, Тарашкевича, Татарская, Тихая, Хуторская, Шевченко, Ярослава Мудрого и переулка Родины Птухи. Полный перечень номеров домов по каждому адресу уточнён на официальном сайте Черниговоблэнерго.

Что стоит сделать жителям

Энергетики советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а также позаботиться о запасе воды и необходимых лекарств. Жителям Остра, где работы продлятся до 17:00, стоит учесть, что после завершения ремонта электроснабжение могут восстанавливать постепенно.

Актуальные графики отключения света в Черниговской области 29 и 30 августа могут меняться в зависимости от состояния сетей и погодных условий, поэтому информацию лучше проверять непосредственно перед отключением.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Черниговской области 27 и 28 августа: какие улицы обесточат на 9 часов.

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Как сообщала Politeka, отключение света в Черниговской области: авария на сетях «Укрэнерго» обесточила три города.