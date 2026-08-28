Графики отключения света в Николаевской области 29 и 30 августа опубликовали энергетики: временно без электроэнергии останутся отдельные улицы в Новом Буге, Новой Одессе и Калуге.

Графики отключения света в Николаевской области снова обновились — 29 и 30 августа в трех населенных пунктах планово будут отключать электроэнергию. Сообщает официальный сайт Николаевоблэнерго.

Графики отключения света в Николаевской области 29 и 30 августа касаются Нового Буга, Новой Одессы и Калуги. Причина — плановые ремонтные работы на линиях электропередач, поэтому жителям стоит заранее подготовиться к временному отсутствию света.

29 августа: кого коснутся отключения

В пятницу, 29 августа, плановые работы продлятся с 8:00 до 20:00. В это время электроснабжение ограничат в двух городах области.

В Новом Буге без света останутся жители таких улиц: Генерала Плиева, Гетьманская, Единства, Киевская, Мира и Москаленко.

В Новой Одессе обесточат переулок Дружбы, а также улицы Защитников Украины, Каштановую, Казацкую, Набережную, Подгорную и Центральную.

30 августа: график для Калуги и Нового Буга

В субботу, 30 августа, работы продолжатся. В Калуге свет будут отключать с 8:00 до 17:00 — раньше, чем в других населенных пунктах. Здесь обесточат улицы Вишневую, Набережную, Степовую и Школьную.

В то же время в Новом Буге 30 августа будет действовать такой же график, как и накануне: с 8:00 до 20:00 без электроснабжения останутся улицы Генерала Плиева, Гетьманская, Единства, Киевская, Мира и Москаленко.

Как подготовиться к отключению света

Энергетики советуют жителям заранее зарядить телефоны и павербанки, а также позаботиться о запасе питьевой воды. Людям, которые пользуются электроприборами для здоровья, стоит продумать резервные источники питания. Точные графики и возможные изменения опубликованы на официальном сайте компании.

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