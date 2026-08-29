Атаки на одеські порти та торгові судна порушують експорт зерна й олії: за липень зафіксовано 57 нападів на кораблі та 67 — на портову інфраструктуру. Через подорожчання страхування та ризики судноплавства це може вдарити по цінах продуктів в Україні.

Дефіцит продуктів у Полтавській області та інших регіонах може отримати новий поштовх: через часті атаки на одеські порти й торгові судна порушується вивезення зерна та олії, а це безпосередньо тисне на ціни продуктів харчування в Україні та світі.

Як повідомляє ТЕПЛОДАР.BIZ.UA, Чорне море знову перетворилося на одну з найнебезпечніших судноплавних зон світу. За липень 2026 року зафіксовано 57 нападів на українські кораблі та 67 атак на інфраструктуру портів.

Саме через Чорне море проходить приблизно третина світового експорту пшениці та 70% соняшникової олії. Тому будь-який збій у роботі одеських портів одразу відбивається на світових біржах і на вартості хліба, круп та олії в магазинах.

Додатковий тиск створює подорожчання страхування морських перевезень: за даними видання, страхові тарифи на судна зросли вдвічі. Водночас ООН практично не здатна вплинути на ситуацію, а найпотужніші союзники не поспішають направляти військові флоти для охорони судноплавства в регіоні.

Що це означає для цін на продукти в Україні

Для українського споживача головний ризик — у ланцюжку «порт — експорт — внутрішні ціни». Коли вивезення зерна ускладнюється, логістика дорожчає, і частина цих витрат закладається у вартість продуктів на полицях. Насамперед ідеться про борошно, хліб, крупи та соняшникову олію.

Наразі ситуацію складно назвати стабільною: зростання цін на продукти харчування викликає хвилю невизначеності на міжнародних ринках, яка безпосередньо впливає на споживачів. Чи переросте ця загроза у відчутний дефіцит, залежатиме від того, наскільки швидко вдасться забезпечити безпеку судноплавства в Чорному морі.

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