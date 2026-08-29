Атаки на одесские порты и торговые суда нарушают экспорт зерна и масла: за июль зафиксировано 57 нападений на корабли и 67 — на портовую инфраструктуру. Из-за подорожания страхования и рисков судоходства это может ударить по ценам продуктов в Украине.

Дефицит продуктов в Полтавской области и других регионах может получить новый толчок: из-за частых атак на одесские порты и торговые суда нарушается вывоз зерна и масла, а это напрямую давит на цены продуктов питания в Украине и мире.

Как сообщает ТЕПЛОДАР.BIZ.UA, Черное море снова превратилось в одну из самых опасных судоходных зон мира. За июль 2026 года зафиксировано 57 нападений на украинские корабли и 67 атак на инфраструктуру портов.

Именно через Черное море проходит примерно треть мирового экспорта пшеницы и 70% подсолнечного масла. Поэтому любой сбой в работе одесских портов сразу отражается на мировых биржах и на стоимости хлеба, круп и масла в магазинах.

Дополнительное давление создает подорожание страхования морских перевозок: по данным издания, страховые тарифы на суда выросли вдвое. В то же время ООН практически не способна повлиять на ситуацию, а самые мощные союзники не спешат направлять военные флоты для охраны судоходства в регионе.

Что это означает для цен на продукты в Украине

Для украинского потребителя главный риск — в цепочке «порт — экспорт — внутренние цены». Когда вывоз зерна усложняется, логистика дорожает, и часть этих расходов закладывается в стоимость продуктов на полках. Прежде всего речь идет о муке, хлебе, крупах и подсолнечном масле.

Пока ситуацию сложно назвать стабильной: рост цен на продукты питания вызывает волну неопределенности на международных рынках, которая напрямую влияет на потребителей. Перерастет ли эта угроза в ощутимый дефицит, будет зависеть от того, насколько быстро удастся обеспечить безопасность судоходства в Черном море.

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