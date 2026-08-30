Графики отключения света в Днепропетровской области на неделю с 31 августа по 6 сентября уже опубликованы. Отключения запланированы в Жёлтых Водах, Вольногорске и нескольких сёлах области.

Графики отключения света в Днепропетровской области на неделю с 31 августа по 6 сентября уже опубликованы — энергетики назвали населённые пункты, улицы и часы обесточиваний. Об этом сообщает ПрАТ "ПЕЭМ "ЦЭК". Часть графиков также опубликовала компания ДТЭК.

31 августа

В понедельник, 31 августа, с 8:00 до 18:00 электроэнергии не будет в посёлке Губиниха. По графикам ДТЭК там обесточат улицу Речную.

1 сентября

Во вторник, 1 сентября, в городе Жёлтые Воды с 07:30 до 18:00 света не будет по таким адресам — по данным ПрАТ "ПЕЭМ "ЦЭК": улица Футбольная, Разъезд Тищенко, бульвар Свободы, улица Березнева, улица Героев Украины, улица Ивана Богуна.

В тот же день с 8:00 до 18:00 по графикам ДТЭК обесточат сразу несколько сёл. В селе Ивано-Михайловка — улицу Украинскую, в посёлке Губиниха — улицу Речную. В селе Королёвка без света останутся улицы Активная, Крымская, Молодёжная, Пушкина, Районная и Раховничая, а в селе Хащевое — улица Овчаренко.

2 сентября

В среду, 2 сентября, в Жёлтых Водах с 07:30 до 18:00 по графикам ПрАТ "ПЕЭМ "ЦЭК" обесточат: улицу Вересневую, улицу Футбольную, Разъезд Тищенко, улицу Сергея Федорченко, улицу Соборную, переулок Медовый, переулок Родинный, улицу Григория Сковороды, улицу Данилы Нечая, улицу Донбасскую, улицу Желтореченскую, улицу Калиновую, улицу Кооперативную, улицу Мостовую, улицу Набережную, улицу Почтовую, улицу Яровую.

Также 2 сентября с 07:30 до 18:00 отключения запланированы в Вольногорске — по данным ПрАТ "ПЕЭМ "ЦЭК": бульвар Мира, улица Молодёжная, улица Центральная.

Что стоит знать

Энергетики напоминают, что время восстановления электроснабжения может корректироваться в зависимости от состояния сетей. Обновлённые графики отключения света в Днепропетровской области на следующие дни недели ПрАТ "ПЕЭМ "ЦЭК" и ДТЭК будут публиковать на своих официальных страницах.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света 26-27 августа в Днепропетровской области: названы адреса, где будут многочасовые обесточивания.

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