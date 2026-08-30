Графіки відключення світла у Вінницькій області на 31 серпня оприлюднили енергетики. Публікуємо перелік населених пунктів і вулиць, де плануються знеструмлення, з точними часовими інтервалами.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 31 серпня уже сформовані — енергетики розписали, які вулиці залишаться без електроенергії. Як повідомляє Вінницяобленерго, планові знеструмлення в регіоні стартують уже 31 серпня.

Енергетики нагадують, що графік може оперативно коригуватися, тому актуальні дані варто перевіряти на офіційному сайті компанії.

Які вулиці знеструмлять 31 серпня

З 9:00 до 15:00 — Вінниця

Без світла залишаться: вулиця Грушевського, вулиця Івана Миколайчука, вулиця Магістратська, вулиця Театральна, вулиця Хлібна, провулок Цегельний.

З 8:00 до 17:00 — Гайсин, Тарасівка, Чечелівка

Гайсин: вулиця Центральна.

Тарасівка: вулиця Весняна, вулиця Відродження, вулиця Миру, вулиця Польова, вулиця Сонячна, вулиця Українська, вулиця Комарова.

Чечелівка: вулиця 1 Травня, вулиця Бабія, вулиця Берегова, вулиця Вишнева, вулиця І. Богуна, вулиця Центральна.

З 9:30 до 16:30 — ще сім населених пунктів

Орщівці: вулиця 40-річчя Перемоги, вулиця 50-річчя Жовтня, вулиця 70 річчя Жовтня, вулиця Гагаріна, вулиця Зарічна, вулиця Інтернаціональна, вулиця Калинова, вулиця Козацька, вулиця Комінтерна, вулиця Космонавтів, вулиця Лісова, вулиця О. Гончара, вулиця О. Пчілки, вулиця Перемоги, вулиця Радянська, вулиця Шевченка, провулок Піонерський.

Вендичани: вулиця Вінницька.

Кричанівка: вулиця 1 Травня, вулиця Будішова, вулиця В. Порика, вулиця Гагаріна, вулиця Горна, вулиця Жовтнева, вулиця Зарічна, вулиця Захарченка, вулиця Космонавтів, вулиця Л. Ратушної, вулиця Миру, вулиця Молодіжна, вулиця Осіпова, вулиця Острівок, вулиця Пушкіна, вулиця Річкова, вулиця Соборна, вулиця Суворова, вулиця Фоляндів, вулиця Шевченка, провулок Гонти, провулок Горького.

Могилів-Подільський: вулиця Сагайдачного.

Озаринці: вулиця Замкова, вулиця Козацька, вулиця Л. Українки, вулиця Центральна, вулиця Яблунева.

Сліди: вулиця Гагаріна, вулиця Дачна, вулиця Комарова, вулиця Корольова, вулиця Космонавтів, вулиця Максимчуків, вулиця Муржинського, вулиця Річкова, вулиця Учительська, вулиця Центральна, вулиця Чкалова, вулиця Шевченка.

Сугаки: вулиця Лісова.

Мешканцям, чия адреса потрапила до переліку, радять заздалегідь зарядити телефони й павербанки та не лишати відчиненими дверцята холодильника. Точний графік для своєї вулиці можна знайти на сайті Вінницяобленерго в розділі планових відключень.

Раніше Politeka повідомляла, графіки відключення світла у Вінницькій області 26 та 27 серпня: опубліковано адреси довгострокових відключень.