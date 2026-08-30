Графики отключения света в Винницкой области на 31 августа опубликовали энергетики. Публикуем перечень населенных пунктов и улиц, где планируются отключения, с точными временными интервалами.

Графики отключения света в Винницкой области на 31 августа уже сформированы — энергетики расписали, какие улицы останутся без электроэнергии. Как сообщает Винницаоблэнерго, плановые отключения в регионе начнутся уже 31 августа.

Энергетики напоминают, что график может оперативно корректироваться, поэтому актуальные данные стоит проверять на официальном сайте компании.

Какие улицы обесточат 31 августа

С 9:00 до 15:00 — Винница

Без света останутся: улица Грушевского, улица Ивана Миколайчука, улица Магистратская, улица Театральная, улица Хлебная, переулок Цегельный.

С 8:00 до 17:00 — Гайсин, Тарасовка, Чечелевка

Гайсин: улица Центральная.

Тарасовка: улица Весенняя, улица Возрождения, улица Мира, улица Полевая, улица Солнечная, улица Украинская, улица Комарова.

Чечелевка: улица 1 Мая, улица Бабия, улица Береговая, улица Вишневая, улица И. Богуна, улица Центральная.

С 9:30 до 16:30 — еще семь населенных пунктов

Орщевцы: улица 40-летия Победы, улица 50-летия Октября, улица 70 лет Октября, улица Гагарина, улица Заречная, улица Интернациональная, улица Калиновая, улица Казацкая, улица Коминтерна, улица Космонавтов, улица Лесная, улица О. Гончара, улица О. Пчилки, улица Победы, улица Советская, улица Шевченко, переулок Пионерский.

Вендичаны: улица Винницкая.

Кричановка: улица 1 Мая, улица Будишова, улица В. Порика, улица Гагарина, улица Горная, улица Октябрьская, улица Заречная, улица Захарченко, улица Космонавтов, улица Л. Ратушной, улица Мира, улица Молодежная, улица Осипова, улица Островок, улица Пушкина, улица Речная, улица Соборная, улица Суворова, улица Фоляндов, улица Шевченко, переулок Гонты, переулок Горького.

Могилев-Подольский: улица Сагайдачного.

Озаринцы: улица Замковая, улица Казацкая, улица Л. Украинки, улица Центральная, улица Яблоневая.

Следы: улица Гагарина, улица Дачная, улица Комарова, улица Королева, улица Космонавтов, улица Максимчуков, улица Муржинского, улица Речная, улица Учительская, улица Центральная, улица Чкалова, улица Шевченко.

Сугаки: улица Лесная.

Жителям, чей адрес попал в перечень, советуют заранее зарядить телефоны и павербанки и не оставлять открытыми дверцы холодильника. Точный график для своей улицы можно найти на сайте Винницаоблэнерго в разделе плановых отключений.

Ранее Politeka сообщала, графики отключения света в Винницкой области 26 и 27 августа: опубликованы адреса долгосрочных отключений.