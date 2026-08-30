Квартира у Харкові попри постійні обстріли дорожчає: однокімнатне житло в середньому коштує $23 800, а найдешевші варіанти стартують від $4,5 тисячі.

Ціни у Харкові продовжують рости попри війну: за даними платформи ЛУН, однокімнатна квартира в місті в середньому коштує $23 800, а найдешевші варіанти стартують від $4,5 тисячі.

Більшість угод припадає на вторинний ринок, де ціни за рік зросли в усіх сегментах. Однокімнатна квартира подорожчала на 8%, двокімнатна — до $39 000 (+5%), трикімнатна — до $51 000 (+4%). Як повідомляє Главком, різниця у вартості між районами сягає 30%.

Де житло найдорожче

Найдорожчі однокімнатні квартири продають в Основ'янському та Шевченківському районах — по $30 000, найдешевші — у Новобаварському ($20 900). У сегменті трикімнатних квартир Шевченківський район лідирує з ціною $82 000.

На первинному ринку квадратний метр за рік подешевшав на 4,4%. Забудовники просять від 25 тис. грн за «економ» до 45,8 тис. грн за найдорожчий сегмент. У продажу лише 56 секцій, а нових котлованів не копають узагалі.

Найдешевшу однокімнатну квартиру за $4,5 тис. пропонують на вулиці Гвардійців-Широнінців — 25 кв. м на третьому поверсі дев'ятиповерхівки. Двокімнатні квартири стартують від $8 тис., трикімнатні — від $13 тис.

Чого чекати далі

За опитуванням ЛУН, проведеним узимку 2026 року, 32% покупців очікують подальшого зростання цін, 50% — що вони лишаться на тому ж рівні, і лише 19% розраховують на здешевлення. Люди повертаються до міста й купують житло дешевше, ніж в інших регіонах.

Раніше Politeka повідомляла, подорожчання продуктів у Харківській області: як саме підняли ціни.

Також Politeka повідомляла, подорожчання продуктів у Харківській області: ціни були помітно переписані.

Як повідомляла Politeka, перерахунок пенсії з 1 вересня в Харківській області: в ПФУ повідомили, хто може на нього розраховувати.