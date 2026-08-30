Квартира в Харькове, несмотря на постоянные обстрелы, дорожает: однокомнатное жилье в среднем стоит $23 800, а самые дешевые варианты стартуют от $4,5 тысячи.

Цены в Харькове продолжают расти вопреки войне: по данным платформы ЛУН, однокомнатная квартира в городе в среднем стоит $23 800, а самые дешевые варианты стартуют от $4,5 тысячи.

Большинство сделок приходится на вторичный рынок, где цены за год выросли во всех сегментах. Однокомнатная квартира подорожала на 8%, двухкомнатная — до $39 000 (+5%), трехкомнатная — до $51 000 (+4%). Как сообщает Главком, разница в стоимости между районами достигает 30%.

Где жилье дороже всего

Самые дорогие однокомнатные квартиры продают в Основянском и Шевченковском районах — по $30 000, самые дешевые — в Новобаварском ($20 900). В сегменте трехкомнатных квартир Шевченковский район лидирует с ценой $82 000.

На первичном рынке квадратный метр за год подешевел на 4,4%. Застройщики просят от 25 тыс. грн за «эконом» до 45,8 тыс. грн за самый дорогой сегмент. В продаже лишь 56 секций, а новые котлованы не копают вообще.

Самую дешевую однокомнатную квартиру за $4,5 тыс. предлагают на улице Гвардейцев-Широнинцев — 25 кв. м на третьем этаже девятиэтажки. Двухкомнатные квартиры стартуют от $8 тыс., трехкомнатные — от $13 тыс.

Чего ждать дальше

По опросу ЛУН, проведенному зимой 2026 года, 32% покупателей ожидают дальнейшего роста цен, 50% — что они останутся на том же уровне, и лишь 19% рассчитывают на удешевление. Люди возвращаются в город и покупают жилье дешевле, чем в других регионах.

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