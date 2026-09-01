В Ивано-Франковской области 23 ребенка из семей погибших и пропавших без вести защитников уже получают бесплатную стоматологическую помощь. Лечение проходит в рамках проекта «Забота о семье Героя», к которому присоединились частные клиники.

Помощь ветеранам в Ивано-Франковской области теперь охватывает и самых юных: в регионе действует бесплатная стоматологическая помощь для детей из семей погибших и пропавших без вести защитников. Проект «Забота о семье Героя» реализуют с начала августа.

Как сообщает WestNews, за помощью для детей уже обратились почти 50 семей погибших и пропавших без вести защитников и защитниц. 23 ребенка сейчас получают лечение, а троим из них процедуры провели с применением наркоза.

Об инициативе рассказала глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук. По ее словам, также поступают обращения о потребности в ортодонтическом лечении. К проекту бесплатно присоединились частные стоматологические клиники и врачи области.

Воспользоваться возможностью могут около 2 200 детей: 1 400 из них — дети из семей погибших защитников и защитниц, еще 800 — из семей пропавших без вести. Программа покрывает как обычное лечение зубов, так и процедуры под наркозом и ортодонтическую помощь.

Какие клиники лечат детей бесплатно

К инициативе присоединились учреждения из Ивано-Франковска, Яремче, Калуша, Коломыи, Рожнятова, Долины и Крихивцев. Среди участников — «Сімейна стоматологія Мельничука», «Symfonia Dental», «Медлюкс», «Dental Plus», «Respect Dental», «Viadent», «Shel Dental Centre», «Semegen», «ProfiDent» и другие частные клиники и специализированные центры.

Как получить бесплатную стоматологическую помощь

Помощь доступна детям из семей погибших и пропавших без вести защитников и защитниц, проживающим в Ивано-Франковской области. Лечение предоставляют в клиниках-участницах проекта «Забота о семье Героя» — обычное лечение, процедуры под наркозом и ортодонтическую помощь оказывают бесплатно.

«Это проект об очень простых, но важных вещах — чтобы ребенок вовремя получил необходимое лечение, а семья не имела дополнительной финансовой нагрузки», — написала Светлана Онищук.

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