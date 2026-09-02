На Харківщині коні допомагають ветеранам повертатися до життя. Програма «Коні перемоги» від ГО «ХАробрість» працює вже четвертий рік і за один день дає бійцям «капсульну перезагрузку».

Підтримка ветеранів у Харківській області набуває нових форм — тепер повертатися до мирного життя бійцям допомагають коні. У пригороді Харкова, за кілька десятків кілометрів від лінії фронту, працює конюшня, де для ветеранів проводять програму «Коні перемоги». Її організовує громадська організація «ХАробрість».

Про те, як працює програма «Коні перемоги». Програма існує вже четвертий рік — спершу її проводили лише для чинних військових, а тепер і для ветеранів. На конюшні утримують 15 коней, і загонів у звичному розумінні там немає: тварини вільно пасуться, мають поле для верхової їзди, ставок і стежку вздовж пагорба. Саме такі умови, за словами організаторів, роблять тварин психологічно готовими до контакту з людиною.

Заняття триває один день і починається з техніки безпеки та розповіді про звички коней. Далі ветеранам пропонують погодувати і погладити тварин — саме перший дотик долоні до теплої морди, за спостереженнями фахівців, розкріпачує групу. Потім чоловіки обіймають коней, а тварини можуть «поцілувати» — торкнутися губами обличчя чи голови. Якщо погода дозволяє, частина учасників сідає верхи.

Керівниця «ХАробрість» Марія Волкова пояснює: поруч із великою спокійною твариною з повільним серцебиттям людина заспокоює власний внутрішній простір. «Поряд із конем неможливо думати про щось інше — це концентрована медитація», — каже вона. Формат ширший за класичну іпотерапію: у «ХАробрість» роблять ставку на контакт — годування, дотики, догляд, обійми. Такий підхід, за спостереженнями фахівців, зменшує симптоми ПТСР, покращує сон і знижує тривожність.

Ветеран Микола Гринько, старший солдат 92-ї бригади, поранений у Вовчанському районі влітку 2024 року, описує свій стан просто: «Наче зустрів єдинорога у казковій країні. Дуже, дуже спокійно». Доброволець Сергій Ружинський упевнений, що такі заняття треба проводити часто: спілкування з твариною на рівних прискорює звикання до цивільного життя, а агресія йде сама собою.

Як проходить заняття з кіньми

Програма розрахована на один день і працює як «капсульна перезагрузка»: вона не замінює системну терапію, але дає перший безпечний досвід. Ветерани приїжджають групою, різного віку — на вигляд від 25 до 65 років. Організатори наголошують: головне завдання — не навчити їздити верхи, а дати можливість розслабитися і заспокоїти нервову систему.

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